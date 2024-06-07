Бывшего российского пленного обвинили в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранцами из-за интервью

Суд в Москве арестовал побывавшего в украинском плену участника войны Павла Гугуева по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами (ст. 275.1 УК). Об этом пишет «Медиазоне», ссылаясь на пресс-службу суда.

На фронт Павел Гугуев попал из колонии, где отбывал 12-летний срок за убийство, причинение вреда средней тяжести и кражу. На войну он отправился, когда сидеть ему оставалось два года.

На фронте Гугуев попал в плен, где дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Карпенко, в котором, в частности, рассказал о больших потерях российской армии.

Позже Гугуев вернулся в Россию в результате обмена пленными. Находясь в России, он дал еще одно интервью Дмитрию Карпенко и снова рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются российские военные на фронте. Кроме того, он заявил, что после возвращения из плена ему предлагали объявить, что первое интервью Карпенко он дал не по своей воле, а потому что его «заставили».

Как удалось выяснить «Холоду», второе интервью Гугуев дал, находясь в военной части в Подмосковье. В нем он также пожаловался, что побывавших в плену бывших заключенных больше месяца не отпускают домой. Кроме того, он заявил, что ни при каких обстоятельствах не вернется обратно на фронт.

«Как мне после этого идти вас [украинцев] убивать, если мне [в плену] жизнь сохранили? Пусть меня здесь разменяют, в тефтелю мне выстрелят — я не пойду никуда, принципиально не пойду, с какого хуя я должен идти?» — сказал он.

Источники «Холода» рассказали, что после публикации в июле 2023 года второго интервью Гугуева у всех вернувшихся из плена, находившихся в той же подмосковной части, что и он, отобрали телефоны, запретили выходить на прогулки и принимать передачи. Самого же Гугуева на несколько дней заперли в отдельном помещении.

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