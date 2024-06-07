Путин не стал отрицать строительство «авторитарного социального капитализма» в России

Модератор пленарной сессии ПМЭФ Сергей Караганов заявил, что считает наиболее подходящей моделью развития России «авторитарный социальный капитализм». Путин не стал отрицать. Об этом сообщает РБК.

Караганов считает, что «авторитарный социальный капитализм» — идеальный вариант для России, к которому власти перешли с опозданием. «Мы идем якобы правым путем, раньше шли либеральным… Слава богу, правительство начало что-то делать и мы гордимся, но начало делать, когда петух клюнул. Потому что до того ничего не происходило», — заявил модератор сессии.

В ответ на это утверждение Путин заявил, что нужно «смотреть, что в мире происходит», и привел в пример Китай. «Китайская модель признана многими более эффективной, чем североамериканская и европейская. Это правда, и там сочетаются и элементы плановых начал и рыночная экономика. У них получилось. Но это для их общества и экономики эффективно», — ответил Путин.

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Путин утверждает, что к разным странам нельзя подходить с «общими мерками» моделей развития. По его словам, на модель развития также влияет история, культура и внутреннее состояние российского общества. «Очень важно реальное развитие — что эффективно в нашем обществе работает, что нет», — добавил Путин.

Как напоминает «Агентство», в начале 2000-х бывший помощник президента Владислав Сурков классифицировал политическую систему в России как «суверенную демократию». Издание подчеркивает, что в сегодняшней речи Путина слово «демократия» ни разу не прозвучало.

Как отмечает РБК, некоторые эксперты сравнивали модель развития России с «военным кейнсианством» — моделью, при которой правительство увеличивает расходы на военную промышленность, чтобы обеспечить экономический рост.

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