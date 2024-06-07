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Алкоголь и сон во время перелетов вредят здоровью 

20:53 • 07.06.2024

Сон во время полета после употребления алкоголя может вызвать кислородное голодание. К такому выводу пришли немецкие ученые. Их исследование на этой неделе было опубликовано в медицинском журнале Thorax. 

Как отмечается, в салоне пассажирских самолетов давление поддерживается искусственно и оно эквивалентно давлению на высоте почти 2500 метров, повысить его не получается по техническим причинам. Вместе с давлением во время полета снижается и насыщение крови кислородом. Как отмечается в исследовании, у здоровых людей сатурация падает ниже 90%. 

Ученые провели эксперимент. Они разделили 48 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 40 лет на две группы: одну отправили в лабораторию сна с давлением воздуха что и на уровне моря, а вторую — в барокамеру, где давление было как в самолетах. 

В каждой из групп 12 человек сначала выпивали по 2 банки пива или 2 бокала вина и шли спать на четыре часа. Остальные 12 человек спали без спиртного. 

В результате у участников, которые употребляли алкоголь перед сном в барокамере, насыщение крови кислородом снизилось в среднем до 85%, а сердцебиение примерно до 88 ударов в минуту. При этом у участников, которые пиши алкоголь и ложились спать при нормальном давлении  сатурация падала только до 95%, а пульс до 77 ударов в минуту. 

«Пожалуйста, не употребляйте алкоголь на борту самолетов», — призвала ведущий автор исследования доктор Ева-Мария Эльменхорст. 

Гипоксия — состояние, когда к тканям и органам не поступает необходимое количество кислорода для их нормальной работы — может вызвать у человека головокружение, тошноту, а также очень глубокое или учащенное дыхание. 

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