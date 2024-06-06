Франция заподозрила уроженца Донбасса в подготовке теракта

Во Франции взяли под стражу 26-летнего мужчину, имеющего гражданство России и Украины, заподозрив его «в планировании насильственных действий». Об этом пишет Le Monde.

Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) начала в отношении мужчины расследование по делу о «террористическом преступном сообществе». Имя задержанного не называется.

В номере отеля в парижском пригороде Валь-д'Уаз, где жил мужчина, в понедельник вечером произошел взрыв, пишет The Guardian. У него зафиксировали серьезные ожоги, полученные из-за взрыва.

«В результате первоначального обследования места происшествия были обнаружены изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств. Одно из этих устройств взорвалось», — заявили в PNAT. По словам источника Le Monde, близкого к следствию, правоохранители нашли мобильные телефоны, позволяющие изготавливать взрывные устройства.

Экспертизы найденной на месте произошедшего продукции показали наличие в ней нитрата аммония, который можно использовать при изготовлении самодельных бомб. Пока неизвестно, действовал мужчина в одиночку или же в составе организованной группы.

Задержанный, как отмечает издание, родился в Донбассе и несколько лет назад получил российское гражданство. По информации Le Monde, он в течение двух лет воевал на стороне России и недавно приехал во Францию.

В конце мая во Франции задержали 18-летнего уроженца Чечни. Его заподозрили в подготовке теракта во время Олимпийских Игр, которые пройдут в Париже. В МВД заявили, что задержанный планировал нападение на стадион «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене во время футбольных соревнований. Глава министерства Жеральд Дарманен подчеркнул, что это была первая предотвращенная атака, которая была запланирована на Олимпийские и Паралимпийские игры текущего года.

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