Власти Токио хотят повысить рождаемость с помощью приложения

Мэрия Токио разрабатывает приложение для знакомств, чтобы повысить количество заключаемых браков и рождаемость. Об этом пишет Associated Press.

Новая инициатива получила название «Токийская история футари». Futari Ecchi — манга, рассказывающая о сексуальной жизни молодоженов и содержащая практические советы о сексуальной жизни. В сети уже существует сайт с советами и общей информацией для потенциальных влюбленных, а приложение мэрия Токио хочет запустить в текущем году.

Однако детали пока неизвестны. В мэрии не комментируют сообщения СМИ о том, что в приложении надо будет подтверждать личность, предоставлять налоговую отчетность и подписывать форму, подтверждающую готовность вступить в брак.

В сообщениях также утверждается, что приложение будет запрашивать данные о росте, работе и образовании. Однако чиновник, с которым поговорило AP, отрицал, что было принято какое-либо решение по этому поводу.

Кроме того, мэрия Токио спонсирует мероприятия, на которых люди могут встретиться с потенциальными партнерами, пары — получить консультацию по вопросам брака, а влюбленные — превратить свои истории о том, как они впервые встретились, в мангу или песни.

По данным министерства здравоохранения, количество браков в Японии снижается, а рождаемость в стране упала до рекордно низкого уровня. В прошлом году было заключено 474 717 браков по сравнению с 504 930 в 2022 году, а общее количество родившихся детей составило 727 277 против 770 759 в 2022 году. Во время «бэби-бума» 1970-х годов в Японии регистрировали более двух миллионов новорожденных в год.

На национальном уровне правительство пытается решить проблему нехватки рабочей силы, обещая денежные выплаты семьям с детьми и поддерживая детские учреждения. На протяжении многих лет страна также смягчает иммиграционную политику, чтобы стимулировать приток иностранных рабочих.

В России группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о выплатах в 200 тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет. При этом если женщина родила мертвого ребенка, она не сможет претендовать на выплату.

Авторы законопроекта отметили, что за последние 10 лет в России значительно снизилась рождаемость, что может повлечь за собой «демографическую катастрофу».

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