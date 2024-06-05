Канье Уэст отреагировал на обвинения в домогательствах

Канье Уэст подаст ответный иск на свою бывшую личную помощницу Лорен Пишотту после того, как она обвинила рэпера в сексуальных домогательствах. Соответствующий комментарий изданию The Independent дал представитель музыканта.

Команда Уэста назвала обвинения экс-сотрудницы «беспочвенными». По версии представителей рэпера, именно Пишотта использовала секс, чтобы манипулировать Уэстом. В частности, так она якобы пыталась получить работу и материальные блага. По словам команды рэпера, она также шантажировала музыканта, когда тот отказывался от близости с ней.

Представитель Уэста также сообщил, что Пишотту уволили из-за неудовлетворительной работы и необоснованных требований для своей должности. Например, она запрашивала зарплату в 4 миллиона долларов, а также требовала подарить ей сумки люксовых брендов и машину Lamborghini. Также она просила оплачивать ее «бесконечные пластические операции». Команда артиста обвинила Пишотту в «похотливом, безумном поведении».

По версии самой Пишотты, Уэст неоднократно вел себя неподобающе в ее присутствии. Она утверждает, что он мастурбировал при рабочих созвонах и скидывал ей видеозаписи, на которых занимается сексом с моделью. Он также интересовался интимной жизнью своей помощницы и спрашивал про размер члена ее партнера. Однажды, по словам девушки, он закрыл ее с собой в комнате, лег на постель и начал мастурбировать.

Помимо этого, Уэст потребовал Пишотту удалить ее аккаунт на сайте OnlyFans, которые приносил ей около миллиона долларов в год. Ту же сумму она получала на позиции личного помощница артиста. Позже ей предложили повышение, однако спустя месяц ее уволили, оставив без обещанного выходного пособия в размере трех миллионов долларов. Пишотта также подала иск на рэпера и его компании за мошенничество, невыплату зарплаты и причинение эмоционального ущерба.

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