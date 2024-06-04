Помощница Канье Уэста обвинила рэпера в домогательствах и мастурбации во время рабочих разговоров

Бывшая личная помощница Канье Уэста по имени Лорен Пишотта подала на рэпера в суд сразу по нескольким статьям, среди которых обвинение в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание Rolling Stone, получившее в свое распоряжение судебный иск.

До работы с Уэстом Пишотта была моделью на OnlyFans и зарабатывала около миллиона долларов в год. По словам девушки, она также 15 лет работала в музыкальной индустрии, успев поучаствовать в создании трех треков из альбома Уэста Donda. В 2021 году рэпер нанял девушку на позицию личного ассистента и предложил ей такие же деньги, которые она зарабатывала на продаже интимных снимков. Рэпер поставил ей условие: помощница должна быть готова работать «24 часа в сутки, семь дней в неделю». Девушка согласилась.

В начале их сотрудничества Уэст не был против ее деятельности на OnlyFans, но спустя год все же попросил удалить аккаунт. Рэпер пообещал за это вознаграждение в еще один миллион долларов и объяснил, что хочет, чтобы Пишотта стала «божественной». Ассистентка удалила свою учетную запись, а после начала получать откровенные сообщения от рэпера.

Уэст присылал ассистентке фотографии и видео того, как он занимается сексом с другой женщиной. Он также просил ее возбуждать его и расспрашивал ее о личной жизни и о размерах членов ее партнеров. Однажды он спросил, не считает ли она его член «расистом».

«Понимаешь, моя проблема в том, что я хочу трахаться. А потом, после того как потрахаюсь, хочу, чтобы девочки рассказывали мне, как жестко я их трахал. Еще хочу, чтобы мне изменяли», — гласило одно из сообщений рэпера, приведенное в судебном иске.

Однажды, утверждает Пишотта, Уэст созвонился с ней по рабочим вопросам и мастурбировал во время их разговора. В судебном иске описывается еще один инцидент, произошедший в самолете во время рейса в Париж. Уэст вызвал Пишотту в свою отдельную комнату в джете и закрыл за ней дверь. Затем рэпер якобы лег на кровать, укрылся одеялом и начал мастурбировать, пока девушка сидела в кресле напротив него.

Помимо этого, Пишотта подает иск на рэпера и его компании за мошенничество, невыплату зарплаты и причинение эмоционального ущерба. В сентябре 2022 года Уэст предложил ей повышение, однако спустя месяц ее уволили. Компания рэпера предложила ей выходное пособие в три миллионов долларов, однако Пишотта до сих пор не получила денег.

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