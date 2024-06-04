Закупки лекарств для ВИЧ-положительных россиян сократились на треть

Закупки Минздравом России препаратов для ВИЧ-положительных людей в 2023 году сократились на 29% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет экспертной группы «Здравресурс», которая добивается всеобщего доступа к лечению социально значимых заболеваний.

Проанализировав статистику Минздрава, эксперты «Здравресурса» пришли к выводу, что сумма, потраченная ведомством в 2023 году на закупку препаратов для антиретровирусной терапии (АРВ-терапия) снизилась по сравнению с 2022 годом на десять миллиардов рублей и составила 27,35 миллиарда.

Как говорится в отчете «Здравресурса», такого количества препаратов хватило бы для обеспечения АРВ-терапией около 400 тысяч ВИЧ-положительных россиян, что на 32% меньше, чем годом ранее. «Ситуация с обеспечением АРВ-терапией в 2023 году показывает, что существующая система финансирования нуждается в оптимизации и существенном увеличении бюджета», — подчеркнули авторы документа.

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Согласно официальной статистике в России живут около 1,2 миллиона ВИЧ-положительных людей. Таким образом, согласно расчетам «Здравресурса», АРВ-терапию получал только каждый третий нуждающийся в ней россиянин.

В то же время, согласно данным Роспотребнадзора, в 2023 году необходимые препараты для АРВ-терапии получали больше 750 тысяч россиян с ВИЧ.

В отчете «Здравресурса» также отмечается, что в прошлом году на сайт «Перебои.ру», где люди могут сообщить о проблемах с доступом к необходимым лекарствам, было зафиксировано рекордное количество жалоб на нехватку препаратов для АРВ-терапии. Всего туда прислали 533 обращения из 54 российских регионов.

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