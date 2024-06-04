В соцсети X официально разрешили публиковать порно

Администрация соцсети X изменила правила сервиса, официально разрешив пользователям публиковать эротический контент и порнографию. Соответствующее сообщение появилось в блоге компании.

«Сексуальное самовыражение, будь то визуальное или письменное, может быть законной формой художественного самовыражения. Мы верим в независимость взрослых в том, что они могут взаимодействовать с контентом и создавать контент, отражающий их собственные убеждения, желания и опыт, в том числе связанные с сексуальностью», — говорится в нем.

При этом в правилах есть оговорка о том, что откровенный контент должен быть соответствующим образом помечен и скрыт. Для его просмотра пользователям надо будет дать отдельное согласие. Эротические и порнографические изображения нельзя будет размещать на видных местах в профиле, таких как аватар и персональный баннер. Кроме того, под запретом останется эротика и порнография, построенные на несогласии, эксплуатации, сексуализации, объективации и причинении вреда несовершеннолетним, а также непристойное поведение.

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Несмотря на то, что правилами площадки это официально не разрешалось, эротический и порнографический контент публиковался пользователями X и раньше. Так, по данным Reuters, незадолго до покупки соцсети миллиардером Илоном Маском в октябре 2022 года, около 13% публикаций в соцсети, которая тогда называлась Twitter, содержали контент для взрослых.

Нынешнее изменение в правилах, как пояснили в администрации X, направлено на «внесение большей ясности».

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