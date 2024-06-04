В Испании менструальный отпуск оказался невостребованным

Испания стала первой страной в Европе, которая ввела возможность брать отпуск при менструации, однако из-за некоторых ограничений эта мера оказалась невостребованной среди ее жительниц. Об этом отчитались в испанском министерстве инклюзивности, социального обеспечения и миграции, пишет The Guardian.

Возможность взять несколько дней отпуска во время месячных появилась у испанок 1 июня 2023 года. За 11 месяцев с момента принятия этого закона женщины взяли такие отпуска лишь 1559 раз, сообщили в министерстве. В среднем они уходили в отпуск на три дня.

В принятом документе говорится, что менструальный отпуск могут взять только те женщины, у которых есть диагностированный эндометриоз. Этим и объясняется отсутствие лавинообразного спроса на такие выходные, считает сексолог Ирен Атеридо, сотрудничающая с испанской сетью специалистов по вопросам женского здоровья RedCaps.

«Менструальный отпуск — неправильное название, потому что на самом деле это отпуск из-за диагностированной интенсивной вторичной дисменореи. Если вам не поставлен диагноз, вы не сможете получить отпуск по менструации», — сказала она.

По словам Атеридо, парадокс заключается в том, что многие женщины, у которых диагностировано такое заболевание, принимают оральные контрацептивы, чтобы избавиться от неприятных симптомов.

«Это почти как черный юмор. Вероятно, половина или больше [женщин с эндометриозом] принимают гормональные препараты, поэтому у них не наступает менструация. Так что это абсурд», — добавила Атеридо.

У некоторых женщин возникли технические сложности при попытке уйти в отпуск по менструации. Одна из них рассказала газете El País, что когда она обратилась в клинику, чтобы ей выдали бумагу об уходе в отпуск из-за месячных, ей ответили, что такой процедуры не существует. Когда она обратилась в другое медучреждение, женщине сказали, что не знают, как провести ее запрос через систему.

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