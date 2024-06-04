Крупнейшие банки России начали объединять данные о счетах клиентов

Четыре крупных российских банка тестируют проект по объединению информации о счетах пользователей в мобильных приложениях друг друга. Речь идет о Сбере, «Тинькофф» банке, ВТБ и Альфа-банке, пишет РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службы кредитных организаций.

«Сбер и "Тинькофф" первыми в России предоставят клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга», — говорится в сообщении Сбера.

Там также отмечается, что сейчас нововведение тестируют сотрудники банков, а клиенты смогут объединить счета и видеть операции по ним в обоих приложениях кредитных организаций до конца лета.

«Участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию», — отметил в пресс-службе Сбера.

ВТБ реализует такую же систему вместе с Альфа-банком. «В октябре в тестовом режиме участники фокус-группы из двух банков смогут получить взаимную информацию о своих дебетовых счетах и картах, а также видеть истории операций по ним», — говорится в пресс-релизе ВТБ.

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Открытый банкинг — инициатива Центробанка, напомнили в Сбере. В будущем пользователи также смогут давать разрешения на использование своих данных между страховыми компаниями, маркетплейсами, микрофинансовыми организациями, а также операторами связи.

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