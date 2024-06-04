В Швейцарии пятеро мужчин избили Аминат Эльбукаеву из-за занятий боксом 

В Швейцарии пятеро мужчин избили спортсменку чеченского происхождения Аминат Эльбукаеву. По ее словам, на нее напали лишь потому, что она занимается боксом.

Эльбукаева обратилась к нападавшим на чеченском языке, опубликовав видео, на котором левая сторона ее лица залита кровью: «Все пять человек, ответите передо мною и в этом мире, и в другом. Потом не жалуйтесь, трусы. Вы, наверное, думаете сейчас, что совершили какой-то мужественный поступок? По этому случаю я обращусь к властям».

Блогерка Лиен Шейк сообщила, что Эльбукаева постоянно получает угрозы от чеченцев за то, что она занимается боксом и выступает в шортах.

«На нее сзади нападают пятеро парней, скручивают, бьют ее впятером ногами, параллельно передавая привет от Касима, который собственно и начал призывать остановить ее и травить на нее своих последователей. Если бы она не была профессионально подготовлена к самообороне, возможно, ее уже не было бы в живых», — пишет Шейк. По ее информации, Эльбукаевой диагностировали сотрясение, перелом ребер, а также рассечение на лице. Спортсменка сделала репост этой публикации у себя в сторис.

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Сама Эльбукаева в инстаграме заявила, что на нее готовится второе покушение. «Пожалуйста, не приписывайте сюда чеченцев или ингушей. Это позорит наши нации. Это были лишь мужеподобные существа, которые подняли на меня руки», — написала девушка.

Эльбукаева также сообщила, что напавших на нее мужчин задержали при попытке выехать из Швейцарии.

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