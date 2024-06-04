Полицейские отказались составлять протокол на избившего пенсионера участника войны

В Екатеринбурге вернувшийся с фронта мужчина избил молотком соседа-пенсионера. Об этом дочь пострадавшего, Евгения, рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости», а также изданиям It’s My City и Ura.ru.

По словам Евгении, вечером 3 июня Юрий Лопатин начал стучать в дверь квартиры ее отца. Когда тот открыл, Лопатин набросился на него и ударил молотком по голове и телу. Как отмечает «Осторожно, новости», Лопатин обвинял соседа в том, что тот обидел его мать. Пенсионер попытался скрыться от нападавшего в подъезде, а затем во дворе. Евгения рассказала, что Лопатин бегал за ее отцом с молотком и кричал: «Я свошник и мне ничего не будет».

Дочь пострадавшего также сообщила, что все это происходило на глазах ее 11-летнего ребенка, сама она была на работе. Когда Евгения узнала о произошедшем, она попыталась вызвать полицию, но долго не могла этого сделать. По ее словам, она дозвонилась до оператора по номеру 112 с пятой попытки.

В разговоре с «Осторожно, новости» Евгения отметила, что приехавшие на место полицейские отказались составлять протокол на Лопатина и задерживать его. Силовики сказали ей, что мужчина собирается вскоре уехать на войну, а семья пострадавшего «делает контент на всей этой истории».

В пресс-службе МВД по Екатеринбургу Ura.ru сообщили, что Лопатина все-таки доставили в дежурную часть. Однако позднее его отпустили, так как пришли к выводу, что в доме произошла «обоюдная драка», причиной которой стало оскорбление родственника. Информацию об использовании молотка силовики подтвердить не смогли.

По словам Евгении, Юрий Лопатин вернулся в Екатеринбург с войны около месяца назад. В ночь со 2 на 3 июня он ходил пьяным по двору дома и кричал. Отец Евгении пожаловался на поведение мужчины его матери, с которой тот живет. Из-за этого между женщиной и мужчиной произошел конфликт, что и «разозлило» Лопатина, пишет It’s My City.

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Телеграм-канал «Свет» опубликовал видео, на котором запечатлен разговор группы мужчин с Лопатиным. В ходе разговора мужчина признался, что действительно ударил пенсионера молотком. На вопрос, откуда у него инструмент, он ответил, что «молоток у него всегда с собой». Избиение пенсионера Лопатин объяснил тем, что тот якобы первым на него напал.

«Осторожно, новости» пишет, что Лопатину 38 лет, It’s My City и Ura.ru отмечают, что ему 36. По информации изданий, отец Евгении — 63-летний ветеран транспортной полиции. It’s My City сообщает, что он состоит в Оренбургском казачьем войске и занимается патриотическим воспитанием молодежи.

«Важные истории» обратили внимание, что Лопатин был дважды судим за убийства. Второй срок в 14 лет лишения свободы он получил в 2020 году.

Обновлено в 20:00. Добавлена информация о судимости Лопатина.

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