СМИ: Дочь Пескова стала налогоплательщицей в Казахстане

Полная тезка дочери пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова получила индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Казахстане. Это выяснили журналисты проекта «Система», который принадлежит «Настоящему времени» и «Радио Свобода».

«Система» проанализировала информацию из реестра Национального удостоверяющего центра Казахстана и другие базы данных. Журналисты выяснили, что Елизавета Пескова получила казахстанский ИИН до сентября 2022 года — ее номер приписан к управлению госдоходов по городу Нур-Султан. Так с марта 2019 по сентябрь 2022 года называлась столица Казахстана, после чего ее переименовали в Астану.

ИИН — это аналог российского ИНН, он нужен для получения банковских и государственных услуг. После начала войны в Украине из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. На этом фоне многие россияне стали ездить в другие страны, включая Беларусь, Казахстан и Турцию, и открывать счета в местных банках.

Есть ли у Елизаветы Песковой счет в Казахстане, неизвестно. С 2022 года она находится под санкциями США и Евросоюза.

Пескова владеет 30% акций московского рекламного агентства «Центрум», среди клиентов которого значатся Минпромторг, Минсельхоз, правительство Москвы и другие государственные структуры. Ранее дочь пресс-секретаря Путина также занималась бизнесом, сообщает «Система». С 2022 по 2024 год в России были ликвидированы несколько ее ИП: бренд одежды, компания по рекламной деятельности и фирма по продвижению туризма для московской мэрии.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.