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Администрация президента отслеживает реакцию аудитории на выступления Путина в реальном времени

13:50 • 04.06.2024

Администрация президента (АП) внедрила специальный инструмент для отслеживания реакции аудитории на выступления Владимира Путина в реальном времени. Участники фокус-групп смотрят речи Путина и каждые пять секунд ставят лайк или дизлайк. Проводит такие замеры пропагандистская организация АНО «Диалог». Об этом пишут «Важные истории» и «Медуза», в распоряжении которых оказалась внутренняя документация «Диалога».

Из нее следует, что фокус-группы из бизнесменов, бюджетников, студентов, родителей, жителей городов и сел и людей с низким и высоким доходом собираются в приложении Zoom в присутствии модератора и смотрят выступление Путина, ставя лайки и дизлайки с помощью специальной программы «Кликер пульс». В результате система каждые пять секунд «фиксирует спонтанные эмоциональные реакции», «выделяя наиболее значимые оценки среди разных групп участников».

Эти данные в режиме реального времени используются для «корректирования аудитории доставки месседжей» центрами управления регионом (ЦУР). ЦУРы — структуры, созданные по поручению Путина для получения «обратной связи» от россиян. Они управляют страницами чиновников и госучреждений в соцсетях и на основе данных, полученных с помощью «Кликер пульса», решают, какие из тезисов Путина «подсветить», а какие замолчать. Те же данные в режиме реального времени приходят на устройства «руководителей АП».

Внутреннюю документацию АНО «Диалог», которая занимается продвижением провоенных нарративов и создание фейков о войне в Украине, источник, близкий к администрации президента, передал журналистам эстонского издания Delfi. Они, в свою очередь, поделились этими данными с «Медузой» и «Важными историями».

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