Провокатор из дела о «госизмене» Полины Евтушенко ранее пытался подставить еще одного человека

Провокатор в деле Полины Евтушенко Николай Комаров ранее был свидетелем стороны обвинения в деле против бывшей сотрудницы штаба Навального Марины Евдокимовой, выяснил «Холод».

В июле 2020 года на Евдокимову завели административное дело о распространении фейков о коронавирусе. Она рассказала «Холоду», что узнала об участии Комарова, когда пришла в суд.

«Коля дал абсурдные показания, что якобы встретил меня на рынке около моего дома, когда я по телефону рассказывала что-то про пациентов с коронавирусом, которые лежат в больнице. Во-первых, во время ковидных ограничений я не ходила на рынки, а, во-вторых, никогда не обсуждала подобные вопросы по телефону на улице, потому что на меня тогда велась охота и меня старались отправлять в спецприемник при любом удобном случае», — говорит Евдокимова. Она связывает свое преследование со стороны силовиков в 2020 году с избирательной кампанией: Евдокимова баллотировалась в депутаты райсовета Самары.

Самарец Николай Комаров в 2017 году стал волонтером местного штаба Навального, а через полгода снялся в «разоблачающем» ролике против сотрудников штаба. После этого он появлялся на акциях протеста с активистами национально-освободительного движения (ультраправого объединения, активисты которого регулярно участвуют в провокациях против оппозиционеров) и провоцировал оппозиционеров на конфликты.

По словам Евдокимовой, все волонтеры и сотрудники самарского штаба Навального знали, что Николай Комаров — провокатор. «Но к 2020-му году мы про него уже забыли», — говорит она.

Евдокимова рассказала, что, несмотря на показания Комарова, административное дело о распространении фейков о коронавирусе с помощью адвоката ей удалось выиграть.

В 2023 году Николай Комаров выступил в роли провокатора против жительницы Тольятти Полины Евтушенко. Он познакомился с ней в интернете, задавал вопросы о легионе «Свобода России», записывал на диктофон и сдал силовикам. Обрезанные диктофонные записи с ответами Евтушенко стали частью обвинения, там утверждается, что она якобы склоняла Комарова вступить в легион — следствие считает это склонением к госизмене. Сама Евтушенко рассказала в письме «Холоду», что она не склоняла, а лишь отвечала на вопросы о легионе, а также отговаривала Комарова от участия в войне. Полине Евтушенко грозит до 22,5 лет лишения свободы. «Холод» подробно писал о деле Евтушенко.

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