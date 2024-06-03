Немецкий адвокат мог передавать России секретную информацию за десятки тысяч евро

Российский государственный Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом (Правфонд) заплатил 60 тысяч евро адвокату Роберту Унгеру, который защищал осужденного за убийство Вадима Красикова. Документы, в которых содержится информация об этом, оказались в распоряжении нескольких европейских СМИ, включая The Guardian и Der Spiegel.

В частности, журналисты изучили выписку из банковского счета Унгера, из которой следует, что в течение последних 10 дней суда над Красиковым он получал от Правфонда по 6000 евро в сутки. Der Spiegel предполагает, что за эти деньги он мог не только выполнять работу адвоката, но и передавать Москве конфиденциальную информацию о ходе процесса, включая показания свидетелей.

Суд над Вадимом Красиковым продолжался 56 дней. Как пишет Der Spiegel, за все это время Унгер мог получить от России 336 тысяч евро, однако доказательств этому нет. Источник The Guardian в европейской разведке также утверждает, что адвокат получил от Правфонда гораздо больше 60 тысяч евро, но подтверждающих это документов предоставить не смог.

Сам Унгер отказался общаться с журналистами, сославшись на адвокатскую тайну.

В 2021 году суд в Берлине приговорил сотрудника ФСБ Вадима Красикова к пожизненному заключению за убийство чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В 2019 году Красиков подъехал к Хангошвили на велосипеде в парке Тиргартен в центре Берлина и выстрелил в него. После этого Красиков скрылся с места преступления, но был вскоре задержан.

После смерти Алексея Навального в колонии его соратники сообщали о готовящемся обмене оппозиционера на Красикова. Однако после гибели политика немецкие власти потеряли интерес к обмену последнего, писали СМИ.

В документах, оказавшихся в распоряжении европейских журналистов, помимо прочего говорится, что Правфонд выделил значительные суммы для оплаты правовой защиты осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко. Их впоследствии обменяли: Бута — на баскетболистку Бриттни Грайнер, Ярошенко — на студента Тревора Рида.

Также Правфонд потратил сотни тысяч евро на финансирование порталов, продвигающих пророссийскую повестку в Европе, выяснили журналисты.

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