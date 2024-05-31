Жителей Петербурга арестовали по подозрению в растлении собственных детей

В Петербурге арестовали семейную пару по подозрению в растлении собственных детей. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

«Красногвардейский районный суд города Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Авербуха и Марии Пекиной, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.5 ст.132 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 18 мая 2024 года Пекина и Авербух «совершили действия сексуального характера в отношении своих детей, мальчика и девочки, не достигших 12-летнего возраста».

Отмечается, что Пекина полностью признала свою вину, ее муж — частично.

Издание «Фонтанка» утверждает, что арестовать обвиняемых удалось благодаря местной жительнице, которая услышала разговор Авербуха с детьми, играющими на футбольном поле. Как пишет издание, женщина увидела, как «незнакомый мужчина» начал показывать им фотографии в стиле «ню», а также вести разговоры на «откровенные темы». После увиденного она вызвала полицию.

Прибывшие полицейские изучили телефон Авербуха, где обнаружили информацию, свидетельствующую о растлении собственных детей мужчины — семилетней девочки и четырехлетнего мальчика. По обвинению в совершении преступления была также задержана жена Авербуха Мария Пекина.

По предварительным данным, несовершеннолетних детей забрали органы опеки.

В апреле 2024 года по подозрению в растлении несовершеннолетней девочки был задержан 27-летний мужчина в Москве, который, по информации Telegram-канала Baza, преподавал у нее историю.

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