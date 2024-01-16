В Москве преподавателя истории задержали по подозрению в растлении ученицы

В Москве задержали мужчину по подозрению в растлении несовершеннолетней. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета. Baza утверждает, что речь идет о школьном учителе истории.

По данным следствия, задержанный с ноября 2023 года «путем переписки в одном из мессенджеров совершал развратные действия в отношении ранее знакомой девочки 2010 года рождения».

«В настоящее время мужчина 1996 года рождения задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении СК. Там также отмечается, что его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. При этом следователи не называют имя и род занятий задержанного.

Baza пишет, что обвиняемый — 27-летний учитель истории в школе № 1987 Владимир М. Телеграм-канал утверждает, что переписку с ним 13-летней девочки обнаружила ее мать.

«В ней историк просил девочку прислать ему свои нюдсы, что девочка и сделала. При этом, судя по переписке, девочка давно была влюблена в преподавателя, но он некоторое время не отвечал ей взаимностью», — говорится в сообщении канала.

Кроме того, Baza пишет, что учитель якобы вел интимные переписки еще с несколькими ученицами и был записан у них в телефонах как «Вовочка». По информации канала, заявления в полицию написали родители еще двух девочек 14 и 17 лет.

На сайте школы № 1987 в разделе «педагогический состав» нет преподавателя истории с именем Владимир М, убедился «Холод». Однако есть его личная страница. Там также указано, что по специальности он работал всего год. Также в соцсети «ВКонтакте» есть аккаунт, который, вероятно, принадлежит Владимиру М. Он не был онлайн сутки. Профиль закрытый, но в его описании указана школа № 1987.

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