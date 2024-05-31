Депутат Луговой предложил нанести ракетный удар по Литве

Депутат Андрей Луговой предложил нанести ракетный удар по столице Литвы городу Вильнюсу, где 14 июня пройдет «Форум свободных народов ПостРоссии». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Без фанфар, пустозвоном прошли Форум российской оппозиции во Львове и “Форум свободной России” в Вильнюсе. Скучно. Я предложил в следующий раз направить от нас делегата — ракету имени Судоплатова, и вот новый шанс. Снова прибалты, снова Вильнюс радушно привечает предателей в изгнании — “Форум свободных народов ПостРоссии”», — говорится в сообщении Лугового.

Он также добавил, что активист Руслан Габбасов, заявленный в качестве одного из спикеров мероприятия, рекламировал «башкирский нацбат в составе ВСУ», а также «призывал сформировать военный союз с российской оппозицией и под гарантии Запада обеспечить отделение от РФ всех регионов, жаждущих независимости».

Помимо этого, Луговой выразил мнение, что на форуме будут обсуждать, как «выгнать Россию из Балтии, «демилитаризовать» Калининград и переименовать его в Караляучус». «Есть время зарядить ракету», — заключил он.

«Форум свободных народов ПостРоссии» пройдет в Вильнюсе 14 июня. В программе мероприятия говорится, что целью слета будет «поиск оптимальных стратегий и конкретных действий, чтобы ускорить полную деколонизацию России-Московии». В частности, организаторы планируют изучить «опыт Литвы и других государств, уже обретших/восстановивших независимость от Российской империи-СССР», чтобы лучше понимать, как «освободить порабощенные нации и регионы от московской колониальной эксплуатации».

Ранее во время обсуждения закона о конфискации имущества за распространение «фейков» про армию Луговой заявил, что любой, кто «попытается нанести ущерб своей родине, подохнет за пределами страны как последняя собака».

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