США помогут Молдове бороться с российской дезинформацией

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Молдову и пообещал выделить 50 миллионов долларов на борьбу с дезинформацией со стороны России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Блинкена, пакет помощи нужен для того, чтобы Молдова могла «противостоять вмешательству России, провести свободные и справедливые выборы, продолжить курс на евроинтеграцию».

«Перед лицом кампании запугивания и вмешательства России путем распространения дезинформации, коррупции, фабрикации, антиправительственных протестов молдавские власти и народ показали необычайную стойкость к этим феноменам», — заявил Блинкен.

Помимо этого, госсекретарь в ходе встречи с президентом Молдовы Майей Санду пообещал предоставить 85 миллионов долларов на укрепление энергобезопасности и энергоэффективности республики.

«Коммерсантъ» утверждает, что приезд Блинкена в Молдову показывает поддержку нынешней власти в республике правительством США. «Ваш… визит вновь подтверждает отличные отношения между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки и является мощным знаком поддержки для нашей страны и для пути мира, демократии и процветания, который мы выбрали»,— заявила Санду.

Издание также отмечает, что это уже второй визит Блинкена в Молдову с начала войны в Украине. Ранее госсекретарь приезжал в страну в марте 2022 года, когда в республике оказались около миллиона беженцев с Украины. С начала полномасштабного вторжения, как утверждает «Коммерсантъ», США выделили Молдове около 774 миллионов долларов помощи.

«Благодарю вас за постоянную поддержку, которую нам оказывают правительство США и американский народ. На самом деле так вы поддерживаете нашу мечту — чтобы Молдова стала землей гарантированного мира, свободы и благосостояния для тех, кто честно трудится», — рассказала Санду в ходе встречи с Блинкеном.

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