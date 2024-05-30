НАТО оказалось неспособно защитить Восточную Европу из-за дефицита ПВО

НАТО располагает лишь пятью процентами систем противовоздушной обороны, необходимых для защиты стран Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

Один из неназванных чиновников альянса заявил изданию, что способность защищаться от ракет и воздушных ударов является «важной частью плана по защите Восточной Европы от вторжения». Однако он добавил, что сейчас у НАТО такого плана нет.

Кроме того, как пишет Financial Times, некоторые лидеры стран альянса и военные чиновники заявили, что Россия будет иметь возможность атаковать страну-члена НАТО к концу десятилетия. Как утверждает издание, интенсивное использование Россией ракет, беспилотников и «планирующих бомб» советской эпохи в войне с Украиной подтолкнуло членов НАТО к наращиванию расходов на оборону после десятилетий сокращения военного бюджета.

«(ПВО — Прим. «Холода») — одна из самых больших дыр, которые у нас есть. Мы не можем этого отрицать», — рассказал неназванный чиновник НАТО. Financial Times отмечает, что в последние месяцы страны НАТО неспособны поставить Украине запрашиваемые ей системы ПВО. Это, как пишет издание, говорит об ограниченности запасов дорогостоящих и медленных в производстве систем.

Financial Times подчеркивает, что в прошлом году Германия уже выступила с предложением разработать общую для Европы систему противовоздушной обороны с использованием технологий, разработанных США и Израилем. Эту инициативу раскритиковали власти Франции, однако их поддержало меньшее число союзников.

Издание отмечает, что министры иностранных дел стран-членов НАТО встретятся в Праге 30-31 мая и проведут переговоры, направленные на подготовку к июльскому саммиту лидеров альянса в Вашингтоне, главной темой которого должно стать усиление европейской обороны.

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