Силовики стали чаще использовать провокаторов для «поиска госизменников»

Начиная с 2022 года силовики начали активнее использовать подставных лиц, которые вступают в переписку с людьми, выражающими свою антивоенную позицию в соцсетях. Об этом «Холоду» сообщил адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.

По его словам, провокаторы сначала втираются в доверие, обсуждая события в Украине, а затем начинают задавать вопросы, ответы на которые ложатся в основу уголовных дел.

«[Они] спрашивают, хочет ли человек помочь Украине в борьбе с Россией, поддерживает ли взрывы и диверсии. После этого провокатор переходит к склонению к активным действиям. Когда человек соглашается, его задерживают», — рассказал Смирнов.

По его данным, сейчас насчитывается несколько десятков уголовных дел, которые основаны на именно показаниях провокаторов. Чаще всего из-за подстрекателей людей обвиняют в госизмене, возбуждают против них дела по террористическим статьям или вменяют сразу несколько статей.

Именно это произошло с 25-летней жительницей Тольятти Полиной Евтушенко. Ей предъявили обвинения сразу по шести статьям, среди которых две террористические, а также подготовка к госизмене, призывы к терроризму, военные «фейки» и реабилитация нацизма.

Девушку задержали рядом с детским садом, куда она привела свои шестилетнюю дочь, в июле 2023 года. С тех пор она находится в СИЗО. В основу обвинения легли диктофонные записи разговоров с 36-летним жителем самары Николаем Комаровым. Евтушенко познакомилась с ним за полгода до задержания. Сначала они просто переписывались, но были и личные встречи.

«Меня обвиняют в склонении к вступлению в легион “Свобода России”, но я никого не склоняла. Это фальсификация. Я ходила на дружеские свидания, а потом оказалось, что этот человек записывал наши разговоры на диктофон с самой первой встречи», — написала Евтушенко «Холоду».

Николай Комаров ранее пытался «разоблачать» российскую оппозицию. Так, он был волонтером самарского штаба Навального. А затем заявил, что сотрудники штаба якобы его обманули. По словам Комарова, они отказались оплачивать штраф, который тот получил за участие в митинге в марте 2017 года. Однако бывший сотрудник штаба рассказал «Холоду», что Комаров не обращался к ним с такой просьбой, а просто выложил «разоблачающий ролик».

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