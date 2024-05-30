Радикальные и популистские партии получили четверть частных пожертвований в Европе

Четверть всех частных денег, пожертвованных политическим партиям в ЕС, поступает крайне правым, крайне левым и популистским движениям. Об этом сообщает The Guardian.

Издание вместе с другими партнерскими медиа провело исследование политического финансирования в Евросоюзе. Исследование проводилось на базе Follow the Money — платформы для независимых журналистских расследований.

В результате исследования журналисты выяснили, что 150 миллионов евро — четверть от общей суммы частных пожертвований политическим партиям, сделанных в период с 2019 по 2022 год, — пошли популистским партиям и партиям с наиболее радикальными политическими взглядами. Эти данные основаны на годовых отчетах более 200 политических партий в 25 странах.

При этом седьмая часть частных пожертвований ушла крайне правым партиям. Издание отмечает, что для классификации партий в проекте использовалась система исследовательской группы The PopuList, которая проанализировала различные европейские партии с 1989 по 2022 год.

Кроме того, как отмечает The Guardian, несмотря на то, что большинство стран обязывают партии декларировать общий доход из частных и государственных источников, правила в каждой стране сильно различаются, а финансирование в некоторых странах-членах ЕС является «черным ящиком».

Так, три четверти партий не публикуют никакой информации или публикуют лишь частичные данные о физических или юридических лицах, делающих пожертвования. В исследовании говорится, что отсутствие прозрачной системы отчетности может повлечь за собой коррупционные риски.

Первые места в рейтинге по получению частных пожертвований заняли Греция, Португалия, Венгрия, Польша и Италия. При этом в Венгрии больше всего пожертвований уходит правым политикам. За ней в списке идут Австрия, Франция и Италия.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.