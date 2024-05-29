Совет по внешней политике предложил предотвратить конфликт с НАТО с помощью ядерного взрыва в России

Предотвратить развитие конфликта со странами НАТО можно, устроив ядерный взрыв либо в России, либо на нейтральной территории. Об этом заявил заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов, передает РБК.

По информации издания, в качестве локации для проведения взрыва Суслов предложил территорию Новой земли.

Он также отметил, что страны Запада считают блефом не только «заявления о готовности прибегнуть к ядерному оружию, но даже учения с применением ТЯО»:

«Для того чтобы доказать, что это не блеф, необходимо от заявлений переходить к практическим шагам. И наиболее недвусмысленный практический шаг, наиболее недвусмысленный сигнал, призванный продемонстрировать готовность России прибегнуть к ядерному оружию в случае возникновения прямой войны между Россией и НАТО — это демонстрационный ядерный взрыв», — пояснил он.

Кроме того, Суслов добавил, что на риск военного столкновения с НАТО указывают дискуссии внутри многие европейских стран, поэтому необходимо «напомнить» миру, что такое «ядерный гриб»:

«<...> Нужно напомнить миру тот ужас, который может возникнуть от ядерной войны, чтобы показать, что эта реальность может вернуться и ни в коем случае нельзя до этой реальности доводить. На Западе должны остановиться и не доводить дело до прямой войны между Россией и НАТО, а сейчас мы стоим на пороге этой войны», — подчеркнул он.

Ранее Суслов опубликовал статью, где заявил, что предотвратить использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России можно, напугав страны НАТО ядерным взрывом.

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