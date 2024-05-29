В Совете по внешней политике предложили предотвратить мировую войну с помощью ядерного взрыва 

Предотвратить использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по территории России можно, напугав страны НАТО ядерным взрывом. Об этом говорится в статье заместителя директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрия Суслова, опубликованной в журнале «Профиль».

«Если прямо сейчас не остановить дальнейшее вовлечение Запада в конфликт на Украине, то полноценная, “горячая” война России и НАТО станет неотвратимой. Причем, в силу превосходства США и НАТО в области обычных вооружений, эта война обязательно перейдет на ядерный уровень», — пишет Суслов в заметке под заголовком «Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве».

Он также отмечает, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину ВСУ «уже не раз наносил удары своими беспилотниками по инфраструктуре российских стратегических ядерных сил». Суслов также пишет, что в случае применения западного оружия для атак на Россию, Москва может ударить по любым объектам стран, поставляющих оружие Киеву.

«Американских военных баз по всему миру — множество», — подчеркнул он, добавив, что если в ответ на российские удары страны НАТО нанесут неядерный удар по территории России, то Москва в таком случае сможет использовать ядерное оружие.

«Для подтверждения серьезности намерений России и убеждения наших оппонентов в готовности Москвы пойти на эскалацию стоит подумать о проведении демонстрационного (то есть не боевого) ядерного взрыва. Политико-психологический эффект от ядерного гриба, который в прямом эфире покажут все телеканалы мира, надеюсь, вернет западным политикам то единственное, что предотвращало войны между великими державами после 1945 года и что они сейчас по большей части утратили, — страх перед ядерной войной», — такими словами заканчивается статья Суслова.

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