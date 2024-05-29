В Европарламенте провели обыски из-за возможного российского вмешательства

Следователи провели обыски в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге. Об этом написали бельгийская газета De Tijd и немецкий журнал Spiegel. По данным изданий обыски стали частью расследования уголовного дела о «вмешательстве России».

Как сообщает De Tijd, дело было возбуждено бельгийскими властями в апреле. Расследование касается фактов коррупции, участия в преступной организации, а также признаков российского «вмешательства». Источники издания рассказали, что следователи подозревают ряд европейских политиков в получении денег за работу в интересах России.

В свою очередь, Spiegel уточняет, что речь идет о евродепутатах от Нидерландов и немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По данным издания, обыски прошли в офисах сотрудника нидерландского депутата Марселя де Граафа и бывшего помощника депутата от АдГ Максимилиана Кра.

Как пишет De Tijd, несколько европейских крайне правых политиков давали интервью изданию Voice Of Europe. Власти Чехии обвинили его в «распространении пропаганды» в интересах Москвы. При этом, по данным чешских спецслужб, издание «тайно оказывало финансовую поддержку дружественным России кандидатам» на европейских выборах в ряде стран ЕС.

В середине мая власти Евросоюза запретили работу Voice Of Europe на территории ЕС. Кроме того, Евросоюз ввел санкции против бывшего лидера запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, который, как утверждается, связан с финансированием Voice Of Europe.

Москва назвала введенные ограничения незаконными и нелегитимными, а представители Voice Of Europe заявляли об «абсурдных обвинениях» и «диких спекуляциях».

В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что обыски в Европарламенте связаны не с влиянием России, а с назначенными на июнь выборами.

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