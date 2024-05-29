Плохой урожай разогнал цены на апельсиновый сок до рекордов

Неурожай в Бразилии, которая является крупнейшим мировым производителем концентрата апельсинового сока, привел к рекордному росту биржевых цен на этот продукт. Как пишет газета Financial Times, это заставило производителей напитка задуматься о замене апельсинов мандаринами.

Как отмечает издание, фьючерсы на апельсиновый сок начали расти с 2022 года, когда из-за урагана и резкого похолодания в штате Флориде, который является главным производителем апельсинового сока в США, урожай цитрусового сырья оказался самым плохим за почти за 80 лет.

В этом году производство сырья для изготовления апельсинового сока в Бразилии упало на четверть из-за засухи и болезней, поразивших апельсиновые деревья.

28 мая фьючерсы на концентрат апельсинового сока снова показали резкий рост. Так, фунт этого сырья подорожал до 4,92 доллара, что вдвое выше цен годом раньше.

«Это кризис. Мы никогда не сталкивались с подобным, даже во время сильных морозов и сильных ураганов», — сказал президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков Кис Кулс. Представители организации заявили, что ждут «фундаментальных изменений» в мировой индустрии апельсинового сока.

Как пишет FT, производители апельсинового сока могут использовать для его изготовления не только свежий урожай апельсинов, но и концентрат, срок хранения которого составляет два года. Однако запасы сырья на фоне поставок, сокращающихся третий год подряд, серьезно истощились.

Решить проблему, по мнению Кулса, можно, «используя разные виды фруктов» для производства апельсинового сока, в частности, мандарины, которые менее уязвимы перед непогодой.

Для начала использования других цитрусовых в производстве апельсинового сока необходимо внести соответствующие изменения в свод международных пищевых стандартов и нормативные документы на национальном уровне.

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