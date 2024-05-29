В 2023 году в мире казнили рекордное количество людей

Не менее 1153 человек были казнены в 2023 году по всему миру. Это стало рекордом за последние восемь лет. Такие данные приводятся в докладе правозащитной организации Amnesty International.

Исследователи отмечают, что до этого больше смертных приговоров — 1634 — было приведено в исполнение в 2015 году. При этом в 2022 году по всему миру казнили 883 человека. Таким образом этот показатель за год вырос на 31%.

При этом в докладе отмечается, что в 2023 году властями по всему миру было вынесено 2428 смертных приговоров, многие из которых еще не были приведены в исполнение.

Правозащитники также сообщили, что в прошедшем году до 18 снизилось количество стран, в которых казнили людей. Лидерами по количеству проведенных казней в 2023 году стали Китай, Иран и Саудовская Аравия.

Авторы доклада подчеркнули, что не располагают полными данными о количестве казненных людей в некоторых странах. Так, по неподтвержденным данным, только в Китае в прошедшем году могли быть приведены в исполнение тысячи смертных приговоров. Также правозащитники признались, что не имеют исчерпывающих данных о количестве людей, казненных в 2023 году в КНДР и Вьетнаме.

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