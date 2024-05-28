Только один ученый проголосовал против Путина во главе попечительского совета РАН

Члены Российской академии наук (РАН) на очередном собрании проголосовали за создание нового органа — попечительского совета. Возглавить его предложат Владимиру Путину, пишет «Коммерсантъ».

Попечительский совет необходим для взаимодействия академиков с представителями власти, объяснил глава РАН Геннадий Красников: «Вопросы, которые нам так или иначе приходится решать с различными госструктурами, с правительством в том числе. Предварительное обсуждение на попечительском совете — это очень важно, на наш взгляд, это будет способствовать тому, чтобы эти решения быстрее будут внедряться в нашу жизнь».

По итогам собрания ученые поручили Красикову обратиться к Путину, чтобы тот сначала «выступил с законодательной инициативой» по созданию совета, а затем возглавил его.

Против создания нового органа и отправки приглашения возглавить его Путину выступил только один академик, пишет «Агентство». Издание отмечает, что еще семеро ученых воздержались, а вот сколько всего человек проголосовали, неизвестно.

Раньше такого органа, как попечительский совет, в академии не существовало. Как напоминает «Агентство», с XVIII в РАН был «другой способ приобретения влиятельных покровителей — звание почетного академика». Единственным руководителем страны, который получил этот статус, был диктатор Иосиф Сталин.

В прошлом году издание Der Spiegel обратило внимание, что очередной президентский срок Путина позволит ему обогнать Сталина по времени правления страной.

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