Стали известны чаще отказывающие россиянам в шенгене страны

Стали известны страны, которые в 2023 году реже остальных выдавали гражданам России шенгенские визы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистику Еврокомиссии.

Так, россиянам сложнее всего получить шенген от властей Мальты — доля отказов составляет почти 35%. Следом идет Эстония (31,7%), Швеция (29,6%), Австрия (26,4%) и ФРГ (20,5%).

Согласно данным Еврокомиссии, в 2023 году граждане России направили в консульские учреждения Германии более 19 тысяч заявлений на получение шенгенской визы. В результате около четырех тысяч человек получили отказы.

При этом после начала полномасштабного российского вторжения власти Эстонии приостановили выдачу туристических виз россиянам. Однако можно податься на визы по гуманитарным или медицинским причинам, а также для поездки к близким родственникам. В прошлом году Эстония получила 2,8 тысяч заявлений и выдала 890 отказов. При этом в Латвии, Литве и Финляндии, где приняты аналогичные меры, доля отказов гораздо ниже — 7,5, 4,1 и 9,6% соответственно.

Австрийский шенген получили 4,4 тысяч россияне из 6 тысяч обратившихся, Швеция одобрила 2,2 тысячи заявок из 3 тысяч, а Мальта выдала 494 шенгенских визы и 252 отказа.

В то же время в статистике Еврокомиссии отмечается, что в 2023 году Россия попала в пятерку стран-лидеров по количеству заявок на шенгенские визы. Всего было подано 520 тысяч заявлений. По сравнению с прошлым годом общая доля отказов изменилась несущественно — 10,6 против 10,2%.

Как отмечает РБК, на данный момент заявления на туристические визы от россиян принимают 17 стран Шенгенского соглашения, в частности, Австрия, Германия, Венгрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Греция, Швейцария и Словения. А с апреля этого года к Шенгенской зоне присоединились Румыния и Болгария.

С 11 июня вырастет сбор за шенгенскую визу. Так, стоимость виз категории С для заявителей старше 12 лет вырастет с 80 до 90 евро, а для детей от 6-12 лет — с 40 до 45 евро.

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