Экс-глава разведки Израиля мог давить на прокурора суда в Гааге с разрешения Нетаньяху

Бывший глава «Моссада» Йоси Коэн давил на прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуде, пытаясь заставить ее отказаться от расследования предполагаемых военных преступлений Израиля против Палестины, передает The Guardian со ссылкой на несколько неназванных источников.

Как пишет издание, Фата Бенсуда, занимавшая должность прокурора МУС в период с 2012 по 2021 год, начала официальное расследование предполагаемых военных преступлений на территориях Палестины в 2021 году. Однако оказывать давление на экс-прокурора Коэн стал еще во время предварительного разбирательства. Тогда же, по словам одного из источников издания, Йоси Коэн пытался «скомпрометировать» экс-прокурора или же «склонить ее к сотрудничеству по требованиям Израиля».

По словам других источников, с которыми пообщался The Guardian, такие действия Коэна были санкционированы на «высшем уровне», и он выступал как «неофициальный посланник» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Действия Коэна оказались настолько «угрожающими», что Бенсуда проинформировала о них группу высокопоставленных чиновников МУС.

Как минимум трое из них подтвердили, что Коэн «оказывал давление» на экс-прокурора, чтобы повлиять на ход расследования, в частности, он заявлял: «Вы должны помочь нам, чтобы мы могли позаботиться о вас. Вы ведь не хотите участвовать в вещах, которые могут поставить под угрозу безопасность вас и вашей семьи». Собеседники издания сравнили поведение Коэна с «преследованием».

Кроме того, экс-глава «Моссада» также получил расшифровки части секретных записей, принадлежащих мужу Бенсуды. Позднее Израиль использовал эти записи для дискредитации экс-прокурора, пишет издание. Параллельно высокопоставленные чиновники МУС предположили, что Коэн внедрил «своих людей» в некоторые управленческие подразделения, однако никаких подтверждений этому обнаружено не было.

Впервые с Бенсудой Коэн познакомился в 2017 году на Мюнхенской конференции по безопасности, а спустя год, во время официального визита Бенсулы в США, он подстроил встречу с ней в одном из отелей Нью-Йорка, когда Бенсуда разговаривала с экс-президентом ДРК Джозефом Кабилой. По словам источников издания, именно Кабила сыграл важную роль в подготовке «случайной встречи», организованной Коэном.

Как отмечают источники, знакомые с ситуацией, после встречи в Нью-Йорке Коэн неоднократно звонил Бенсуде и просил о встрече. Изначально он старался играть роль «хорошего полицейского», однако позднее стал прибегать к манипуляциям и угрозам. Когда же Бенсуда объявила, что у нее есть все основания, чтобы начать полноценное расследование действий Израиля в Секторе Газа, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, Коэн активизировал попытки убедить экс-прокурора не проводить расследование. В период с конца 2019 по начало 2021 года между Коэном и Бенсудой состоялось как минимум три встречи, которые не оправдали ожиданий Коэна.

В феврале 2021 года палата предварительного производства МУС опубликовала решение, подтверждающее юрисдикцию суда над палестинскими территориями, а в следующем месяце Бенсуда объявила о возбуждении уголовного дела. Спустя три месяца Бенсуда завершила работу в МУС и поручила расследование своему преемнику Кариму Хану.

Пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на запрос The Guardian о деятельности Коэна ответил, что вопросы «изобилуют множеством ложных и необоснованных обвинений, призванных навредить государству Израиль».

20 мая 2024 года прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.