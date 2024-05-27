Россиянин 74 раза ударил ножом любовницу за съемку их секса и отправился на войну с Украиной

Житель Волгограда Алексей Ишкин, убивший свою любовницу за съемку их секса, отправился на войну с Украиной. Он должен был выйти из колонии в 2032 году, но подписал контракт с Минобороны и погиб в зоне «СВО». О его истории пишет портал V1.ru.

В 2016 году Ишкин вместе с женой и ребенком переехали из Волгограда в Сочи ради заработка. В курортном городе мужчина устроился на работу таксистом. Как уточняет издание, в то время отношения супругов переживали непростые времена и Ишкин решил зарегистрироваться на сайте знакомств под чужим именем и фотографиями. Тогда же он познакомился со своей будущей жертвой — 39-летней жительницей Сочи.

По признаниям Ишкина, он виделся со своей любовницей только пять раз. Обычно они встречались у нее дома или в его машине. Мужчина уверял следствие, что в вечер убийства он принял наркотики, которыми его «угостил» один из пассажиров. В решении суда действия убийцы всячески оправдываются его «измененным состоянием».

«Нож он взял из-за подступившего чувства страха, посчитал, что ему он будет нужен. Он не брал нож с той целью, чтобы убить женщину. Чувство адреналина в его организме изменилось на чувство страха, когда он поднимался по лестнице. Он чувствовал, что за ним кто-то следит, у него была тревожность», — говорится в документе.

В их последнюю встречу любовница Ишкина призналась, что сняла их секс на видео. Все, что было произнесено в тот вечер, знает только Ишкин, поэтому суд до конца не был уверен в достоверности его версии. Так или иначе, именно после этого признания мужчина достал нож и нанес им 74 удара. На этом он не остановился: в соседней комнате находилась пожилая мать его жертвы. Он расправился с ней из опасений, что женщина сообщит об убийстве дочери в полицию. Затем он скрыл улики, вымыл нож в ванной и ушел. Приехав домой, Ишкин попросил у жены купить ему пива.

За убийства Ишкин получил 16 лет колонии строгого режима. Находясь в местах лишения свободы, он подписал контракт и отправился на войну с Украиной. Бывший заключенный погиб 3 ноября 2022 года.

Осужденные по тяжким статьям регулярно оказываются в зоне «СВО». Ранее, например, на войну отправился другой житель Волгограда — каннибал по кличке Сердцеед, который убил мигранта из Таджикистана за предложение заняться сексом. Он избил его гвоздодером, а затем пожарил его сердце и съел. Свое решение отправиться воевать с Украиной он объяснил желанием защищать традиционные ценности. Вместе с ним в отряде «Шторм V» служит маньяк-расчленитель, убивший двух девушек.

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