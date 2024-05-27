Власти Белгорода пригрозили перестать платить пострадавшим в зоне ЧС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил на оперативном совещании регионального правительства, что местные власти перестанут выплачивать компенсации пострадавшим, если они получили ранение или погибли в зоне, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает РБК.

По словам Гладкова, власти также не будут выплачивать компенсации за поврежденное имущество. «Если человек не воспринимает наши доводы о том, что находиться там невозможно, и сам принимает решение проехать туда, то мы будем рассматривать вопрос неоказания помощи в случае повреждения личного транспорта. И в случае, если произойдет ранение или гибель, эта помощь оказана не будет», — заявил Гладков.

Губернатор также добавил, что это решение заставит местных жителей больше думать о своей безопасности. «Вопрос не в деньгах. Мы не собираемся экономить ни в коем случае. Но я не знаю другого пути, какими еще доводами заставить людей подумать о своей собственной безопасности», — утверждает Гладков.

Кроме того, Гладков поручил усилить контроль за въездом в зоны с объявленным режимом ЧС. По его словам, в этом будут задействованы сотрудники МВД, Росгвардии, погранслужбы и Минобороны. Их задача — не допустить в зоны с введенным режимом ЧС «посторонних».

Режим чрезвычайной ситуации действует в 15 населенных пунктах Белгородской области с апреля 2022 года. Как отмечает РБК, населенные пункты находятся на расстоянии не более семи километров от границы с Украиной. Местных жителей выселили из домов. Власти Белгородской области выплатили им от 10 до 50 тысяч рублей в качестве компенсации.

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