Германия и Франция начали готовить «небесный щит» против России

Впервые за 24 года президент Франции приехал с государственным визитом в Германию. Французский лидер Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц должны обсудить, что Европе нужно сделать для защиты от России. В частности, они будут обсуждать меры по обеспечению безопасности в небе, так как сейчас между странами есть разногласия, сообщает Bloomberg.

Изначально разногласия между Макроном и Шольцом возникли на почве того, что по плану возглавляемая Шольцом инициатива «Европейский небесный щит» будет задействовать израильский противоракетный комплекс «Стрела-3», американские системы «Патриот» и немецкие IRIS-T. Эту инициативу поддержала 21 страна, но президента Франции не устроило, что за защиту Европы должны отвечать американские и израильские системы ПВО.

Знакомые с деталями встречи неназванные немецкие и французские чиновники рассказали журналистам, что для разрешения разногласий в проект Шольца предложат включить ПВО, сделанную в Европе. Но Франция может настоять на созданных совместно с Италией ракетах SAMP-T, или «Мамба».

Чиновники считают, что Франция и Германия могут найти компромисс и объединиться вокруг проекта Польши и Греции под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Четких договоренностей по нему пока нет, но премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсуждали его в Турции, а затем написали совместное письмо главе Еврокомиссии с просьбой возглавить их проект «Небесного щита». Однако источники Bloomberg считают, что Франция попытается настоять на своем варианте.

В последнее время глава НАТО Йенс Столтенберг и, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон все чаще говорят о необходимости для Евросоюза добиться независимости от США в вопросах обороны. В этом свете глава НАТО предложил пятилетний план выделения военной помощи Украине и назначить ЕС ответственным за поставки вооружений вместо США, а Макрон заявлял, что ЕС необходимо «выработать собственный план по выживанию».

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