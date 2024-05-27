Немецкий офицер испугался ядерной войны и передал России секретные сведения

Высший земельный суд Дюссельдорфа приговорил 54-летнего офицера немецкой армии Томаса Х. к трем с половиной годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает немецкое издание ZDF.

Офицера задержали в августе 2023 года. По версии следствия, мужчина с мая 2023 года несколько раз передавал информацию России через консульство в Бонне и посольство в Берлине. Прокуратура утверждает, что это были сведения, представляющие собой военную тайну.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, офицер работал в управлении бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке в Кобленце. Он сохранил на своем компьютере несколько файлов с «важной для безопасности информацией», а также сфотографировал учебные документы немецких военно-воздушных сил. Эти данные мужчина передал в российское консульство.

Офицер не получил ответа, после чего попытался еще дважды связаться с российским консульством по электронной почте под псевдонимом «Михаэль Мюллер».

ZDF отмечает, что ранее офицер дал признательные показания. Он утверждает, что им двигал «страх перед ядерной войной» в случае эскалации военного конфликта в Украине. В то же время офицер отрицает, что передал в российское консульство диск с данными, скачанными со служебного компьютера.

Мужчина заявил, что находился «в очень плохом психологическом состоянии» и хотел вывезти свою семью в безопасное место. Как уточняет издание Der Spiegel, мужчина хотел «дать российским вооруженным силам преимущество на фоне сложившейся политической ситуации».

ZDF также пишет, что офицер в июле 2023 года вступил в правую политическую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Мужчина утверждает, что к шпионажу его подтолкнуло сообщение, опубликованное, «пророссийским влиятельным лицом», связанным с АдГ. Какое именно это было сообщение, офицер не помнит.

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