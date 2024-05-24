Российские ультраправые избили азиата в электричке

В сети распространилось видео избиения в электричке молодого парня азиатской внешности. Nazi Video Monitoring Project, который фиксирует случаи ксенофобии в России, утверждает, что в нападении участвовали не менее семи подростков, придерживающихся ультраправых взглядов.

Видео с нападением также опубликовал проект Asiansofrussia. По их данным, оно произошло в одном из городов России, но где и когда именно — не уточняется. На кадрах видно, как к сидящему, судя по всему, у окна электрички молодому человеку подходит человек и распыляет ему в лицо некий спрей — вероятно, слезоточивый газ. Практически сразу стоящий позади парня человек бьет его ногой в голову. Затем к избиению подключаются и другие.

«Остальные полностью окружили сиденье с молодым человеком запинывая его и нанося удары руками», — говорится в посте проекта NVMP. Там отмечается, что нападавший, который снимал видео и распылил газовый баллончик, был одет в камуфляжные штаны, а остальные — «как скинхеды и футбольные хулиганы».

«В группе было как минимум семь человек, одетых в характерном для скинхедов стиле. При этом, авторы видео заблюрили свои лица для того, чтобы было сложнее их идентифицировать», — пишет Asiansofrussia.

Проект NVMP также не смог определить, где и когда произошло это нападение. Видео, как сообщается, было опубликовано 20 мая «в каналах ультраправых неонацистов».

Только за апрель этого года проект NVMP зафиксировал 82 видео, на которых зафиксированы нападения на людей и собственность. Как отмечается, «значительная часть нападений (35 эпизодов) была приурочена ко дню рождения Адольфа Гитлера».

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