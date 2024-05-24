Авиакомпаниям пригрозили приостановкой работы из-за опечаток в билетах

Российское Министерство транспорта предложило штрафовать или приостанавливать работу авиакомпаний из-за ошибок при передачи данных о билетах и услугах в информационную систему. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Журналисты «Коммерсанта» ознакомились с соответствующим законопроектом. По данным издания, за первичное нарушение при передаче данных предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических. За повторную передачу данных с ошибками авиакомпании предложили штрафовать на сумму до 400 тысяч или приостанавливать их работу на срок до 90 дней.

В министерстве, как утверждает «Коммерсантъ», такие меры объяснили «участившимися жалобами пассажиров» на неверные данные о рейсе и неправильное оформление билетов, что приводит к финансовым потерям пассажиров.

По данным Минтранса, в центральный аппарат Ространснадзора ежегодно поступает около 700 жалоб на авиакомпании. Как утверждает анонимный источник «Коммерсанта», близкий к ведомству, в реальности таких жалоб гораздо больше.

Предложение Минтранса уже вызвало критику со стороны представителей авиаперевозчиков. Неназванный источник «Коммерсанта» отметил, что большинство авиабилетов сегодня продается онлайн. Пассажиры сами вводят свои данные, поэтому ответственность за их корректность не может лежать на перевозчике. Источник издания также добавил, что около четверти билетов оформляются через агентства и агрегаторы, которые оставляют свои контакты, и авиакомпании не могут связаться напрямую с пассажиром.

Другой анонимный источник «Коммерсанта» назвал инициативу Минтранса «абсурдной и неисполнимой». По его словам, сбои происходят только при оповещении о задержках и переносах рейсов. С такими ошибками, по словам источника, успешно справляются технические специалисты компаний. Собеседник издания отметил, что подобные меры сопоставимы с «приостановкой полетов за долгую загрузку веб-страниц у пассажиров».

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