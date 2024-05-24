Украинские власти обеспокоил форум российской оппозиции во Львове

Во Львове 23 мая «на наивысшем уровне» прошел форум российской оппозиции в поддержку Украины, заявил галерист Марат Гельман.

«Было более 40 участников от ведущих оппозиционных объединений. В работе приняли участие представители всех трех добровольческих батальонов. Также были представители Офиса президента Украины и Верховной Рады», — написал он в соцсети X.

По словам Гельмана, участники мероприятия подписали по его итогам резолюцию, в которой осудили российское вторжение в Украину, а также заявили, что поддержка российских добровольцев, воюющих против путинского режима должна быть приоритетом для всей российской оппозиции.

Прошедший форум стало поводом для беспокойства среди местных украинских властей и прессы. Так, мэр города Андрей Садовый сказал, что не знал о проходящем в городе мероприятии.

«Участники якобы Ходорковский, Каспаров, Фейгин, Шендерович и другие фамилии мне не очень известны. Кто знает, это какая шутка?» — написал он в телеграме, отметив, что отправил запрос в «соответствующие органы».

В свою очередь, журналисты портала Zahid.net обратились в региональное управление СБУ с вопросом о том, как участники форума, среди которых мужчины призывного возраста с российскими паспортами оказались на территории Украины.

По словам журналистов, в спецслужбе им ответили, что не располагают информацией о прошедшем форуме. В то же время в мероприятии принял участие советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который выступил там с речью.

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