Умер российский художник Чтак

Российский художник Валерий Чтак умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщает журнал «Артгид».

С 1998 года Чтак был участником Школы современного искусства Авдея Тер-Оганьяна, а в начале нулевых состоял в арт-группе «Общество Радек». Чтак работал в живописи, графике, инсталляции и граффити.

Он выставлялся в России, Франции, США, Греции и Японии. Работы Чтака есть в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Арт-центра имени Марка Ротко в Даугавпилсе (Латвия), Deutsche Bank и частных коллекциях.

В 2022 году он получил премию «Художник года» от Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.

Изображение: Валерий Чтак

Благотворительный фонд «Весна» сообщал, что Чтак заболел в 34 года. По словам художника, однажды после пробуждения его зрение начало двоиться и в глазах появился туман. По результатам МРТ врачи диагностировали ему рассеянный склероз.

Художник начал вести здоровый образ жизни. Как отмечает «Весна», в то время он уже обрел успех: его работы хранились в Московском музее современного искусства, в Государственной Третьяковской галерее и в частных коллекциях. Он получал все больше заказов, но в то же время стал сильно уставать. В один из дней, работая над картиной для фестиваля, он потерял чувствительность пальца руки. Чтак описывал и другие симптомы болезни.

Изображение: Валерий Чтак

«Однажды, в момент обострения, у меня нарушилась речь. Вместо привычных звуков получалась каша. Кажется, еще никогда в жизни не ощущал себя таким беспомощным. Меня с головой накрыло чувство безысходности… Нормальная речь вернулась после того, как я начал принимать препараты, изменяющие течение рассеянного склероза», — рассказал он.

От чего именно умер Чтак, не сообщается. «Артгид» пишет, что он скончался в результате продолжительной болезни.

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