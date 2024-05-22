Россияне массово покидают Турцию из-за проблем с ВНЖ

За последний год Турцию покинули десятки тысяч россиян, приехавших в страну после начала войны. Основной причиной отъезда стали проблемы с оформлением ВНЖ, передает Reuters, ссылаясь на данные проведенного им опроса.

Если в конце 2022 года 154 тысячи россиян в стране имели ВНЖ, то уже в мае 2024 это количество сократилось до 96 тысяч.

«В Турции невозможно предсказать свое будущее», — отметил в разговоре с агентством один из опрошенных. Получив отказ в предоставлении вида на жительство, он был вынужден покинуть страну спустя месяц после въезда.

В президиуме миграционного управления Турции пояснили, что массовый отъезд россиян связан не только с проблемами получения документов:

«Здесь играют роль несколько политических, экономических и социокультурных факторов», — заметили в ведомстве.

В частности, стремительный рост цен и сложности в проведении банковских операций — в этом году гражданам России ужесточили условия открытия счетов даже в DenizBank, который был наиболее лояльным к россиянам в начале полномасштабного вторжения. Со сложностями стали сталкиваться даже те, кто имели ВНЖ и прописку.

Из-за этого многие начали переезжать в другие страны. Основными направлениями стала Черногория и Сербия. По словам, профессора политологии Стамбульского коммерческого университета, которые приводит Reuters, нередко в этот список попадают и страны Латинской Америки, такие как Аргентина и Бразилия.

При этом некоторые россияне смогли остаться в стране, получив турецкое гражданство за покупку недвижимости стоимостью не менее $400 тысяч.

В январе 2023 года стало известно, что россияне лидируют по спросу на недвижимость в Турции среди иностранцев. В 2022 году граждане России купили 16,3 тысячи домов и квартир в Турции, что составило 24% от всех сделок по покупке жилья в стране.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.