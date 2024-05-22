Более половины населения Земли лишено свободы слова

Журналист Эмили Харт из Колумбии, специалист по социальным наукам Николь Стюард-Стренг из США и консультант по вопросам данных Грег Майя из Испании опубликовали ежегодный отчет об уровне свободы выражения мнений в мире.

Исследование проводилось на базе британской правозащитной организации Article 19. В отчете говорится, что число людей, столкнувшихся в XXI веке с «кризисом» свободы слова и информации, было самым высоким в 2023 году и составило 53% мирового населения.

Исполнительный директор Article 19 Куинн МакКью прокомментировали результаты исследования: «Нарушения свобод происходят каждый день по всему миру, когда руководители стран уничтожают наши свободы одну за другой. Многие делают это с помощью тонких изменений в политике, преподносимых под предлогом “общественной безопасности”, “морали” или “национальной безопасности”. (Правительства — Прим. «Холода») затягивают сеть до тех пор, пока не остается возможности для дыхания».

Методология исследования основана на 25 критериях. Авторы отчета отслеживают показатели свободы слова в 161 стране и присваивают каждой из них балл по шкале от нуля до ста. Исходя из этого балла, каждая страна попадает в одну из пяти категорий свободы выражения: свободную, менее ограниченную, ограниченную, сильно ограниченную или критическую.

К последней категории, как уточняют исследователи, относятся страны, в которых граждане не могут свободно выражать свое мнение или выражать несогласие без наказания, а средства массовой информации подвергаются цензуре и нападениям.

Последние места в рейтинге заняли Северная Корея, Эритрея, Никарагуа, Беларусь и Туркменистан. При этом наиболее свободными странами считаются Дания, Швейцария, Швеция, Бельгия и Эстония. Россия находится на 148 месте, имея лишь четыре балла, и относится к кризисной категории.

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