Индийского подростка обязали написать эссе за убийство двух человек

В Индии подростку, который устроил ДТП в нетрезвом виде и убил двух человек, в качестве наказания задали написать эссе о безопасности на дороге. Об этом сообщает CNN.

По словам заместителя главного министра штата Махараштра в центральной части Индии Девендры Фаднависа, 17-летний подросток предположительно превысил скорость за рулем Porsche в городе Пуна и врезался в мотоцикл. В результате ДТП погибли два человека.

Подросток был взят под стражу, а затем передан в Совет по делам несовершеннолетних, где его отпустили под залог и дали 15 суток общественных работ. По словам Фаднависа, его также попросили написать эссе о безопасности дорожного движения.

В индийской прессе и соцсетях такое наказание назвали слишком снисходительным. Отец погибшей в ДТП девушки призвал индийские власти принять более строгие меры в отношении подростка.

Фаднавис отметил, что полиция Пуны расследует дело по статье о непреднамеренном убийстве, что, по его словам, не приравнивается к убийству. Он также указал на принятый в 2015 году закон, согласно которому подростков с 16 лет могут судить как совершеннолетних, если те совершили особо тяжкое преступление.

По словам комиссара полиции Пуны Амитеша Кумара, отец несовершеннолетнего был арестован за то, что он якобы позволял своему несовершеннолетнему сыну водить машину. В Индии можно садиться за руль с 18 лет.

«Мы выбрали самый строгий подход и сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться справедливости в отношении двух погибших молодых людей, а обвиняемый понес заслуженное наказание», — добавил Кумара.

Фаднавис заявил, что полицейские попросили суд по делам несовершеннолетних пересмотреть свое решение об освобождении под залог.

Рахул Ганди, лидер индийской оппозиции, задался вопросом, сможет ли водитель автобуса или такси в случае похожего ДТП получить такое же наказание. «Если поймали 16-17-летнего сына из богатой семьи, который водит Porsche в нетрезвом виде, его просят написать эссе. Почему эссе не назначают водителям грузовиков или автобусов?» — поинтересовался Ганди.

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