Журналисты рассказали об обетах Белоусова Богородице и дорогой вилле

Экс-заместитель председателя правительства РФ, а теперь новый министр обороны Андрей Белоусов, возможно, имел виллу на берегу Средиземного моря в итальянском городе Форте-деи-Марми, а также счет в мальтийском банке, куда перевел €600 тысяч, говорится в расследовании Центра «Досье», которое было основано на архиве почты Белоусова и свидетельствах источников, опрошенных авторами материала.

О том, что Белоусов был владельцем виллы в Форте-деи-Марми, «Досье» делает вывод из личной переписки министра обороны с агентом по недвижимости и данным контракта, где в качестве потенциального покупателя указан гражданин Великобритании. Как отмечают авторы материала, в переписке неоднократно упоминается словосочетание «продажа нашей виллы», информация о визите покупателей и цена — €660 тысяч.

Кроме того, из запроса мальтийского банка (Bank of Valletta), обнаруженного на почте Белоусова, журналистам стало известно, что он содержал на счету около 40 млн рублей, при том что такая сумма равна общему размеру его дохода в период с 2012 по 2017 год.

Также, исходя из документов, нынешний министр обороны составил «личную конституцию», где собраны его главные молитвы, жизненная миссия, а также 10 заповедей. Различные варианты этих записей встречаются в архиве 20 раз, начиная с 2013 года. По словам источника, с которым поговорило издание, нередко Белоусов начинает с молитвы и свои совещания.

В 2013 году Белоусов также дал семь обетов Богородице, среди которых — читать по 30 страниц в день, не гневаться и не завидовать, правильно питаться, каждый день звонить маме, заниматься спортом и главное — соблюдать «правила секс-гигиены».

Кроме того, как отмечают авторы материала, Белоусов поддерживал тесные отношения с Евгением Пригожиным и активно интересовался темой ЧВК, изучая «перспективы развития частных военных компаний в России».

12 мая Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу. Ранее Белоусов занимал пост первого заместителя председателя правительства РФ. Позднее на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности Белоусов пообещал решить проблемы с медобслуживанием для участников войны в Украине.

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