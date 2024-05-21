Володин отругал КПРФ за сравнение любимого философа Путина с Гитлером

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал партию КПРФ за сравнение любимого философа Владимира Путина Ивана Ильина с Адольфом Гитлером. Об этом пишет ТАСС.

«Привносить сюда идеи, которые противопоставляют общество, нельзя. Потому что когда мы говорим о философе, историке Ильине, то надо учитывать то, что политизация его трудов и тем более записывание его к тем, к кому он отношения не имел, неправильно», — сказал Володин.

По словам Володина, на трибуну Госдумы не не нужно выходить нс лозунгами, которые «разъединяют». «А сегодня вот те, кто работает против страны, они используют такие выступления, настроения для того, чтобы нас столкнуть. Нельзя этого допускать ни в коем случае», — заключил Володин.

На пленарном заседании Госдумы 21 мая депутат от КПРФ Денис Парфенов назвал Ильина «фашиствующим философом, который поддерживал Гитлера, Муссолини и Салазара».

В середине апреля студенты Российского Государственного Гуманитарного университета потребовали сменить название учебно-научного центра имени Ильина. Петиция набрала больше 30 тысяч подписей. Володин по этому поводу заявил, что «не время затевать подобные споры и ставить свои политические взгляды, а зачастую — заблуждения, выше интересов страны».

Русский философ Иван Ильин после Октябрьской революции критиковал большевиков. Его приговорили к смертной казни, которую позже заменили на высылку из страны. Его выслали в 1922 году на «философском пароходе». Впоследствии Ильин стал одним из главных идеологов белого движения, а также приветствовал приход к власти в Германии Адольфа Гитлера. «Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе», — писал он.

Владимир Путин упоминал или цитировал Ильина, называя его одним из самых близких ему философов.

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