Любимого философа Путина требуют проверить на реабилитацию нацизма и не называть его именем школу

Студенты Российского Государственного Гуманитарного университета (РГГУ) требуют сменить название учебно-научного центра имени философа Ивана Ильина. Соответствующую петицию на Change.org подписали уже более 20 тысяч человек.

«В XX веке Иван Ильин активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма. Требуем переименовать учебно-научный центр и устроить публичное голосование среди студентов за название новой высшей политической школы», — говорится в петиции.

На это отреагировал директор центра, философ Александр Дугин. Он назвал эту петицию «операцией западных спецслужб». Причиной, по словам Дугина, является то, что он участвовал в подаче заявления в Следственный комитет о признании Украины террористическим государством.

«И через некоторое время, буквально прошло пару недель, вдруг появляются на Западе и среди иностранных агентов атаки на Высшую политическую школу имени Ивана Ильина, которую мы еще почти год назад, в июле 2023 года, в РГГУ создали», — сказал Дугин в интервью РИА «Новости».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Владимир Исаков от КПРФ попросил Генпрокуратуру проверить работы философа Ивана Ильина на признаки реабилитации нацизма. Кроме того, парламентарий просит проверить «законность действий ученого совета РГГУ в части создания учебно-научного центра без учета мнения учащихся образовательного учреждения высшего образования, а также его соответствия заявленным целям».

Иван Ильин — русский философ и публицист, который после Октябрьской революции критиковал большевиков и был приговорен к смертной казни. Ее позже заменили на высылку из страны. В эмиграции он стал одним из главных идеологов белого движения. Владимир Путин несколько раз упоминал или цитировал Ильина, а также называл одним из наиболее близких ему философов.

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