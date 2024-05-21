Россиянам запретили пробежать полумарафон в Литве

Гражданам России и Беларуси без литовского вида на жительство запрещено принимать участие в полумарафоне, который должен пройти в Вильнюсе 25 мая. Соответствующий документ опубликован на сайте организаторов забега. Поучаствовать в других дистанциях у граждан двух стран также не выйдет.

Во время регистрации на забег пользователю не предлагается выбрать Россию и Беларусь, из-за чего онлайн-регистрация в системе невозможна. Ниже регистрационной формы расположен документ, в котором говорится, что граждане России и Беларуси могут принять участие в забеге, но лишь в случае наличия литовского вида на жительство. Ни о каких других документах, которые бы позволили принять участие в забеге, не говорится.

Тем россиянам и беларусам, у которых есть литовский ВНЖ, организаторы предлагают направить регистрационное письмо по отдельному адресу, а также подтвердить наличие документа лично за несколько дней до забега либо в момент получения бегового номера. Помимо предоставления ВНЖ россияне и беларусы обязаны в письменной форме на литовском или английском языке написать заявление, что они не поддерживают российскую военную агрессию в Украине. Оплатить участие в забеге можно только банковским переводом.

Запрет на участие для остальных россиян и беларусов в документе объясняется рекомендациями Министерства образования и науки Литовской республики, Литовской федерации легкой атлетики, а также организатора спортивного мероприятия — госучреждения Tarptautinis Maratonas («Международный марафон»). Дискриминационные ограничения запрещают участие профессиональным атлетам из России и Беларуси, а любители не смогут претендовать на призовые места и награды.

При этом даже подача всех документов в соответствии с заявленными правилами не гарантирует участия в забеге — организаторы оставляют за собой право отказать гражданам России и Беларуси без объяснения причин. Деньги за участие в таком случае будут возвращены после мероприятия.

Полумарафон в Вильнюсе пройдет 25 мая. Мероприятие включает в себя два забега для детей: 200 метров (минимальная цена 19 евро) и 5 километров (минимальная цена 35 евро), а также три забега для взрослых на 5, 10 и 21,1 километра. Минимальная стоимость участия для взрослого составит 35 евро.

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