Лосиха убила пытавшегося сфотографировать новорожденных лосят мужчину

Лосиха напала на 70-летнего жителя Аляски, пытавшегося сфотографировать двух новорожденных лосят. Мужчина погиб. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель Департамента общественной безопасности Аляски Остин Макдэниэл заявил, что мужчину звали Дейл Чорман, он жил в городе Хомер на Юго-Западе полуострова Кенай.

По словам Макдэниэла, нападение произошло, когда Чорман вместе со вторым человеком, имя которого не называется, шел через кустарники в поисках лосихи. Как пишет Associated Press, сопровождающий Чормана мужчина не пострадал.

Тим Киззиа, друг погибшего Чормана, рассказал местному изданию Alaska's News Source о произошедшем: «Когда они приближались к этому месту, вдруг откуда ни возьмись выскочила лосиха и кинулась в атаку. Они бросились бежать, а его друг оглянулся и увидел, что Дэйл уже лежит на земле, а лось стоит над Дэйлом».

Полицейские штата Аляска в Хомере сообщили, что в воскресенье в 11:52 они получили сообщение о нападении лосихи. Как говорится в сообщении, она ударила Чормана ногой. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. К моменту их приезда лосихи уже не было в этом районе.

Киззиа отмечает, что семья Чормана попросила «ничего не делать с мамой», поскольку лосиха защищала новорожденных детенышей, и Чорман смог бы предвидеть ее поведение. Сын Дейла Чормана Нейтан написал после гибели отца: «Я знаю, что вы все любили его фотографии на протяжении многих лет. Он любил делиться ими с вами».

Associated Press отмечает, что на Аляске насчитывается до 200 тысяч лосей. Издание со ссылкой на департамент рыболовства и охоты подчеркивает, что обычно лоси не проявляют агрессию. Однако животные могут стать агрессивными, защищая новорожденных детенышей, если человек подойдет к ним слишком близко.

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