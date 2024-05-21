Израиль призвал «цивилизованные страны» бойкотировать требование Гааги арестовать Нетаньяху

Израиль призвал «страны цивилизованного мира» бойкотировать еще не выданные Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордеры на арест премьера страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на официальную представительницу израильского правительства Таль Генрих.

«Мы призываем страны цивилизованного, свободного мира — страны, которые презирают террористов [...] — поддержать Израиль. Вы должны категорически осудить этот шаг», — сказала она.

По словам Генрих, даже если ордера будут выданы, Израиль не намерен их исполнять. «Дело не в наших лидерах. Речь идет о нашем выживании», — заключила представительница израильского правительства.

Прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест Нетаньяху и Галанта 20 мая. Он считает, что они, предположительно, могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа.

Как отмечает The Guardian, прокурор заявил, что Израиль имеет право на защиту от ХАМАСа, но это не освобождает страну «или любое другое государство от обязательств соблюдать международное гуманитарное право». Он отметил, что какими бы ни были военные цели Израиля в Газе, прокуратура считает его методы, «а именно, умышленное доведение до смерти, провоцирование голода, причинение сильных страданий, серьезных телесных повреждений и вреда здоровью гражданского населения» преступными.

Кроме того, Хан потребовал выдать ордера на арест лидеров ХАМАС Мухаммада Дейфа, Яхьи Синвара и Исмаила Хании. По мнению прокурора, они также могли быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечности в Газе.

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