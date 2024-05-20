Губернатор Севастополя разрешил школьникам не сдавать ЕГЭ

Школьники из Севастополя смогут отказаться от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Об этом губернатор аннексированного региона Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале.

«Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей», — заявил Развозжаев.

Он рассказал, что обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в регионе добровольными экзаменами. Кравцов его поддержал.

Таким образом, школьники смогут получить аттестаты за 9 и 11 класс по итогам экзаменов или же промежуточной аттестации в школах. Поступать в вузы они смогут по результатам ЕГЭ или внутренних вузовских экзаменов.

Те ученики и их родители, которые решат отказаться от сдачи ОГЭ или ЕГЭ, должны обратиться в школы с письменным заявлением. Если же школьники решат сдавать экзамены, то для них ЕГЭ и ОГЭ проведут «со всеми мерами предосторожности».

Ранее госэкзамены разрешили не сдавать школьникам из приграничных регионов Белгородской, а также Курской и Брянской областей.

Основная волна сдачи ЕГЭ пройдет в этом году с 23 мая по 21 июня, ОГЭ — с 21 мая по 2 июля.

В этом году выпускники впервые смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемных кампаний в вузах. С подобным предложением Владимир Путин выступил во время послания Федеральному собранию. «(Нужно) дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач», — сказал он.

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